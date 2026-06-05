Uçakta korku dolu dakikalar: Powerbank alev aldı, yolcular panikledi!

Esenboğa Havalimanı'ndan kalkmaya hazırlanan yolcu uçağı, kabin içindeki taşınabilir şarj cihazının yanması üzerine tahliye edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alan uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, yolculardan T.T'ye (19) ait el bagajının içindeki taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Cihazda çıkan küçük çaplı yangın, müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Bu sırada uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.

İnceleme başlatan polis ekipleri, yolcu T.T'yi gözaltına aldı.

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