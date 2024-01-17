Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan için 'Seçil Erzan oley' ve 'Arda Turan paralar nerede?' tezahüratları yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Son günlerde Beşiktaş tribünleri, "Seçil Erzan" dosyasını tribünlere taşıdı. Eyüpspor antrenörü Arda Turan, Seçil Erzan tarafından tezahürat edildi.

Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!

Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'

besiktas-tribunlerinden-arda-turana.webp

"Seçil Erzan oley" ve "Arda Turan paralar nerede?" sloganları ile tanınan dizeler, tezahüratları sosyal medyada yayıldı.

Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu attığı gol sonrası skandal hareket İsrail'e destek istedi, Futbolcu hakkında flaş karar!
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu attığı gol sonrası skandal hareket İsrail'e destek istedi, Futbolcu hakkında flaş karar!
Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı
Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı
Son Haberler
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı
İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı
Rade Krunic, Fenerbahçe’ye imza attı! Sözleşmesinde şoke eden madde dikkat çekti
Rade Krunic, Fenerbahçe’ye imza attı! Sözleşmesinde şoke eden madde dikkat çekti
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
Çok Okunanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?
Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?
"Kıskaç-4" operasyonlarında çember daraldı! Şüpheli FETÖ üyesi 32 kişi yakalandı!
"Kıskaç-4" operasyonlarında çember daraldı! Şüpheli FETÖ üyesi 32 kişi yakalandı!
Lig'de zor günler geçiren Pendikspor ara transfer döneminde Mame Thiam'ı transfer etti
Lig'de zor günler geçiren Pendikspor ara transfer döneminde Mame Thiam'ı transfer etti
TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…
TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…