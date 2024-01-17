Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Son günlerde Beşiktaş tribünleri, "Seçil Erzan" dosyasını tribünlere taşıdı. Eyüpspor antrenörü Arda Turan, Seçil Erzan tarafından tezahürat edildi.
Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'
"Seçil Erzan oley" ve "Arda Turan paralar nerede?" sloganları ile tanınan dizeler, tezahüratları sosyal medyada yayıldı.
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'