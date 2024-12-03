Beşiktaş taraftarının hedefinde olan ve istifası istenen Kaan Şakul sessizliğe bürünerek görevine devam ediyor

Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın önce yönetimde değişiklik yaparak sportif direktör Samet Aybaba'yı görevinden alması ardından futbol AŞ'den istifa etmesi daha sonra başkanlıktan tamamen başkanlık görevinden ayrılmasıyla iyice ayyuka çıkan kriz giderek büyüyerek yönetici Kaan Şakul'un istifası isteniyor.

BEŞİKTAŞTA SULAR BİR TÜRLÜ DURULMUYOR

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından istifa etti. Siyah-beyazlılar, Arat döneminde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürse de beklenen istikrar bir türlü sağlanamadı. Yapılan transferlerin maliyeti tepki çekerken, ligde de istenilen sonuçlar alınamadı. Beşiktaş Yönetimi, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR

* Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

* 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı

* Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

* Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

* Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

* Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

* Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

* Futbolun sorumlusu Futbol A.Ş.'nin başına getirilen Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu.

* Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.

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* Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından istifa etti.

* Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.

SAMET AYBABA'NIN SUÇLADIĞI KAAN ŞAKUL GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden ayrılan Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısında Kaan Şakul ismi öne çıktı.

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim olan Genel Sekreter Kaan Şakul görevine devam ediyor.

Disiplin ve Denetleme kurullarından art arda açıklamalar gelirken Samet Aybaba'nın açıklamalarından sonra Kaan Şakul'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaan Şakul için istifa sesleri artarken nasıl bir hamle geleceği merak konusu oldu.

SAMET AYBABA: KAAN ŞAKUL OLDUĞU SÜRECE DÖNMEM

Dün akşam Ekol TV yayınına katılan Samet Aybaba, göreve geri dönebileceği iddiaları için, "Beşiktaş'In bana ihtiyacı olduğunda, kapının önünde 10 gün nöbet bekleyeceğimi söyledim. Kaan Şakul orada olduğu sürece, ben orada olur muyum? Karakterli olmak, irade koymak lazım! Bu işleri yapan Kaan Bey, şimdi bahane arıyorlar." dedi.

SAMET AYBABA KAAN ŞAKUL'U İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

30 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, Kaan Şakul hakkında sert ifadelerde bulunarak, Genel Sekreter Kaan Şakul'u istifaya davet etmişti.

Samet Aybaba'nın Kaan Şakul hakkında açıklamaları şöyle:

"KAAN ŞAKUL 37 MİLYON EURO'LUK SATIŞ İSTEDİ"

"Yeni sezona girerken listelerimizi hazırladık ve yönetimin önüne koyduk. Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Strateji belirleyeceğiz, orada Kaan Şakul çalışma yapmış ve 37 milyon euroluk satış bekliyorum dedi. Yoksa oyuncu alamayız dedi. Futbolda böyle olmaz dedim. Sizin verdiğiniz listede Rafa Silva var dediler. 'Futbolu bilmediğiniz için konunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz' dedim ve en ufak bir faktörde bu şansın bize doğabileceğini anlattım. Paulista'yı daha önce almaya çalıştık, Atletico Madrid'e gitti. Sonra bize geldi. Immobile'yle ilgili sordular, olumlu rapor verdik."

"KAAN ŞAKUL BAŞKANDAN GÜÇ ALDI"

"Friedel göreve başladı. Yönetim kurulu danışmanı. Kulübe gelmeyecek, sadece satış yapacak şeklinde başladı. Sonrasında yaşananları biliyorsunuz. Kaan Şakul ve başkandan aldığı güçle oranın imparatoru gibi davranmaya başladı. Başkanla bu konuyu görüşmeye gittim ve sonunda bir mektup yazdım. Kulüpte çalşan personele komisyon mu veriyorsunuz dedim. 'Mustafa ve Semih'in satışından sana da verelim' dedi. Sonrasında yaşananlar tam bir kaos."

"KAAN ŞAKUL, FEYYAZ UÇAR'I ODAYA ALMADI"

"Uçağa bindik Antep'ten dönüyoruz. Bizim çocuklar Semih, Salih, Mert orada oturuyorlar. Talihsiz bir gol yedik olur böyle dedim. Feyyaz hoca da gelsin dediler. O da konuştu. Aşağıya indim ortalık birbirine girdi. Biz toplantı yapmışız. Oyunculardan böyle bir şey isteme hakkımız yok mu? İçerideki Göztepe maçından sonra Feyyaz hocaya gidecekti. Ben de gelirim dedim. Kurgunun tamamını Brad Friedel yönetti. Hocayla taktik tahtasında çalışmalar yapıyorlardı. Biz bu konularda hiç müdahil olmadık. Feyyaz içeriye girince Friedel, Kaan Şakul ve hoca oturuyorlar. Kaan Şakul, Feyyaz'a 'Özel bir şey görüşüyoruz, 5 dakika sonra abi' diyor. Bütün bunları yaşadık. Hiçbir deneyimi olmayan bir arkadaşın (Friedel) bizlerin önüne geçecek ne özelliği vardı?"

"KAAN ŞAKUL'U İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

"Başkan bana son olarak içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir rapor istedi. Feyyaz ve Veli de rapor versin dedi. Bu süreci yöneten biz olmadığımız için raporu Brad Friedel, hoca ve Kaan Şakul'un vermesini istedim. Başkanım ben kimseyi yarı yolda bırakmam ama sizin bir tasaraffunuz varsa gereğini yapın dedim. Bir gün sonra da Beşiktaş'ın CEO'su beni aradı ve hocam ekonomik olarak isteğiniz var mı diye? Ben hiçbir zaman para konuşmadım. Kaan Şakul'u derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir konuda ben bu işleri yapmadım diyor, her şeyi biliyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri için istifa etmeli."

KAYNAK: HABER7