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Belediyeye ait makam aracıyla skandal! Ahmet Türkün yeğenleri Devletin makam aracıyla terör estirdi!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri belediyeye ait makam aracında gittikleri eğlence mekanında vatandaşı dışarı çıkarıp makam aracında darp etmeleri sonucu tutuklandılar.

Belediyeye ait makam aracıyla skandal! Ahmet Türkün yeğenleri Devletin makam aracıyla terör estirdi!
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Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi. Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.

AHMET TÜRK'ÜN YEĞENLERİ ÇIKTI

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Kaynak:AA

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