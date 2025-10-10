  1. Anasayfa
Belediye başkanından skandal paylaşım: Alkol şişelerini dizerek cuma mesajı attı!

Yayınlanma:

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı. Orpak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.

ALKOLLÜ CUMA MESAJI ATTI

Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.

TEPKİ YAĞINCA FOTOĞRAFI SİLDİ

Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.

Kaynak: Sondakika.com

