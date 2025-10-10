Belediye başkanından skandal paylaşım: Alkol şişelerini dizerek cuma mesajı attı!
Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı.
Belediye başkanından skandal paylaşım: Alkol şişelerini dizerek cuma mesajı attı!
Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı. Orpak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.
Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.
ALKOLLÜ CUMA MESAJI ATTI
Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.
TEPKİ YAĞINCA FOTOĞRAFI SİLDİ
Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.
Kaynak: Sondakika.com
Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti
Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
Tarım Kredi Market yaptı yapacağını! Ekim ayında raflarda dev indirim! Ayçiçek yağı, deterjan, et ve tavukta fiyatlar düştü