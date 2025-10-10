  1. Anasayfa
Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kararının ardından Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler sabah namazını kıldı.

Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti
Yayınlanma:

Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kararının ardından Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler sabah namazını kıldı. Mescid-i Aksa'da sabah namazının eda edildiği sırada yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı.

Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail boyun eğdi. Geçtiğimiz günlerde Hamas ile ateşkes masasına oturan İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı duyuruldu. Hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Gazze'deki ateşkesi oylamak için toplanan İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkesi kabul etti. Gazze Şeridi'nde alınan ateşkes kararı Filistin halkı tarafından mutlulukla karşılandı.

Ateşkes kararı dünya genelinde yankı uyandırırken Gazzeliler ise sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Gazze'de ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'da ilk namaz: Filistinliler sabah namazına akın etti

MESCİD'İ AKSA'DA SABAH NAMAZI

Gazze'deki ateşkesi kutlamak için yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Mescid-i Aksa'da sabah namazının eda edildiği sırada yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı.

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladıSon dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarım Kredi Market yaptı yapacağını! Ekim ayında raflarda dev indirim! Ayçiçek yağı, deterjan, et ve tavukta fiyatlar düştüTarım Kredi Market yaptı yapacağını! Ekim ayında raflarda dev indirim! Ayçiçek yağı, deterjan, et ve tavukta fiyatlar düştü

Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?

