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Bekir Cem Köksal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, eşi kimdir, siyasi görüşü nedir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermesine tepki göstererek rahatsız olan bir paylaşım sonrası insanlar Bekir Cem Köksal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, eşi kimdir, siyasi görüşü nedir? diye araştırmaya başlandı işte Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın biyografisi.

Bekir Cem Köksal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, eşi kimdir, siyasi görüşü nedir? Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal
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Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermesine tepki göstererek rahatsız olan bir paylaşım sonrası büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan ve ifadesinin ardından şaertlı serbest bırakılan Bekir Cem Köksal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, eşi kimdir, siyasi görüşü nedir? diye araştırmaya başlandı işte Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın biyografisi.

BEKİR CEM KÖKSAL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Bekir Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Köksal, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1990 yılında kariyerine adım attı.

1997 yılında Denizbank Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükselen Köksal, 2002 yılında Zorlu Grubu çatısı altında yerini alarak ilk olarak Vestel'in Finanstan sorumlu başkanı oldu ve kısa sürede Zorlu Holding CEO'luğuna kadar yükseldi.

BEKİR CEM KÖKSAL'IN EŞİ KİMDİR?

2024 yılına kadar Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Köksal, Ömer Yüngül'ün 10 yıllık CEO'luk görevinden ayrılmasıyla birlikte ise Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal oldu.

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BEKİR CEM KÖKSAL EVLİ Mİ?

Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ancak eşinin ismi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

BEKİR CEM KÖKSAL'IN SİYASİ GÖRÜŞÜ

Siyasi görüşü henüz belli olmamakla birlikte muhafazar kesim tarafından yoğun tepki alması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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