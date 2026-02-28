Son dakika... Dünya karıştı! İsrail, İran'a saldırıyor: İşte ilk görüntüler...

Dünya karıştı! İsrail, İran'a saldırıyor: İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a karşı 'önleyici bir saldırı' başlatıldığını duyurdu.

ABD ile gerilimin tırmandığı İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.

TAHRAN'DA PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’ın vurulduğu belirtiliyor. Kentte yaşanan patlamaların ardından birçok noktadan dumanlar yükseliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli bir patlamalar yaşanıyor. İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını söyledi.

İsrail'de halkın sokağa çıkması yasaklandı, okullar tatil edildi. Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

İran Resmi Ajansı: Üniversite Caddesi ve Cumhuri bölgesine füze isabet etti. Tahran'ın merkezinde 3 patlama sesi duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

