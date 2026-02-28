Hafta sonu sıkı giyinin sıcaklıklar düşüyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 ; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve doğulu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.