Hafta sonu sıkı giyinin sıcaklıklar düşüyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı