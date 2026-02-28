  1. Anasayfa
Hafta sonu sıkı giyinin sıcaklıklar düşüyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Hafta sonu sıkı giyinin sıcaklıklar düşüyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun genelinde sıcaklıklar düşüyor. Bazı bölgelerde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Peki bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olmak üzere bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, güneyi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 ; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve doğulu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

