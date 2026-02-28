Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı: Tanju Özcan neden gözaltına alındı? Tanju Özcan kimdir?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Tanju Özcan neden gözaltına alındı? Tanju Özcan kimdir?

Özcan paylaşımda "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı. Gözaltı kararının rüşvet soruşturması kapsamında verildiği ifade edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Özcan ile birlikte toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gözaltına alınırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama yapılmazken NTV'nin haberine göre, Özcan'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı Galip, annesinin adı Emine'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

