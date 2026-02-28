  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Galatasaray'da kritik karar: İtalya'dan turla dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çevirdi. 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı? İşte önemli detaylar....

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?
Yayınlanma:

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Galatasaray'da kritik karar: İtalya'dan turla dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çevirdi. 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı? İşte önemli detaylar....

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

İtalya'dan turla dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çevirdi. Bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken bir karar aldı.

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i kulübeye çekeceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalya'dan yorgun dönen Galatasaray'da bazı futbolcuların ağrıları geçmedi.

Bu nedenle Okan Buruk'un Alanyaspor ile oynanacak maça Victor Osimhen ile başlamayacağı belirtildi.

Nijeryalı golcünün yerine ilk 11'de Mauro Icardi'nin yer alacağı aktarıldı.

Öte yandan Juventus karşılaşmasında Torreira'nın yerine ön libero pozisyonunda süre alan Wilfried Singo ise stoper oynayacak.

Fildişi Sahilli futbolcu, Davinson Sanchez'in partneri olacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı: Tanju Özcan neden gözaltına alındı? Tanju Özcan kimdir?Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı: Tanju Özcan neden gözaltına alındı? Tanju Özcan kimdir?

Dünya karıştı! İsrail, İran'a saldırıyor: İşte ilk görüntüler...Dünya karıştı! İsrail, İran'a saldırıyor: İşte ilk görüntüler...

İmralı'dan 2. çağrı: 28 Şubat 2026 Cumartesi güncel gazete manşetleriİmralı'dan 2. çağrı: 28 Şubat 2026 Cumartesi güncel gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Barış Alper'e önemli mesaj: gereğini yapın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Barış Alper'e önemli mesaj: gereğini yapın!
Juventus-Galatasaray maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler
Juventus-Galatasaray maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler
F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi: 4 isim için kritik açıklama!
F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi: 4 isim için kritik açıklama!
Arda Kardeşler hakemlikten istifa etti: Yeni işi belli oldu! Arda Kardeşler neden hakemliği bıraktı?
Arda Kardeşler hakemlikten istifa etti: Yeni işi belli oldu! Arda Kardeşler neden hakemliği bıraktı?
Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler
Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe kadronun hakkını vermedi: 3-0 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğrattı!
Fenerbahçe kadronun hakkını vermedi: 3-0 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğrattı!