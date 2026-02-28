Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Galatasaray'da kritik karar: İtalya'dan turla dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çevirdi. 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı? İşte önemli detaylar....

İtalya'dan turla dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çevirdi. Bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken bir karar aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i kulübeye çekeceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalya'dan yorgun dönen Galatasaray'da bazı futbolcuların ağrıları geçmedi.

Bu nedenle Okan Buruk'un Alanyaspor ile oynanacak maça Victor Osimhen ile başlamayacağı belirtildi.

Nijeryalı golcünün yerine ilk 11'de Mauro Icardi'nin yer alacağı aktarıldı.

Öte yandan Juventus karşılaşmasında Torreira'nın yerine ön libero pozisyonunda süre alan Wilfried Singo ise stoper oynayacak.

Fildişi Sahilli futbolcu, Davinson Sanchez'in partneri olacak.

