Bayramda içimizi ısıtan haber! Özel Milli sporcu Avrupa şampiyonu oldu
Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Özel Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu olarak bayramda milletimizin yüzünü güldürdü.
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Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı. Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
BAYRAMDA MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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