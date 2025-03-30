Bayramda içimizi ısıtan haber! Özel Milli sporcu Avrupa şampiyonu oldu

Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı. Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

BAYRAMDA MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.