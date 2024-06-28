Bayburt'ta feci kaza! Gelin arabası traktörle çarpışarak takla attı: Çok sayıda yaralı var

Dünyaevine giren çift otomobilleri ile seyir halindeyken traktörle çarpışarak takla attı. Meydana gelen feci kazada gelin ve damatla birlikte, 7 kişi yaralandı.

Bayburt'ta gelin arabasıyla traktörün çarpıştığı kazada, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Bayburt-Gümüşhane karayolu Nişantaşı köyü kavşağında Sait Talha Y'nin kullandığı gelin arabası olduğu öğrenilen 69 AE 700 plakalı cip ile Ayhan Y. yönetimindeki 29 AL 245 plakalı traktör çarpıştı.Devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

GELİN-DAMAT İLE BİRLİKTE 7 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan Sait Talha Y, gelin Aslıhan ve damat Arif Ç. ile traktörün sürücüsü Ayhan ve beraberindeki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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