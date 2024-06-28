Bu transfer tarihe geçecek: Fenerbahçe, bu transfer teklifi ile Türkiye tarihinde bir ilke imza atıyor!

Fenerbahçe'nin Udinese forması giyen Lazar Samardzic için 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.Fenerbahçe'nin Udinese forması giyen Lazar Samardzic için 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Tutto Udinese'de yer alan habere göre, Udinese forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Samardzic için Lazio ve Fenerbahçe devrede.

SPORTİF DİREKTÖR DOĞRULADI

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Samardzic konusunda Lazio ile görüşmeleri olduğunu doğrulamıştı.

Lazio'nun Samardzic için masaya 15 milyon euro koyduğu belirtildi. Lazio'nun görüşmelerde yaşanan zorluklar nedeniyle farklı çözüm yolları aradığı ve anlaşmaya Akpa Akpro, Toma Basic ve Matteo Cancellieri gibi oyuncuların da dahil olma ihtimalinin olduğu öne sürüldü. Öte yandan Lazio'nun anlaşmaya dahil etmeyi düşündüğü Matteo Cancellieri ile Venezia'nın, Akpa Akpro'ya da Monza ve Verona'nın ilgisinin olduğu ifade edildi.

Udinese'nin Sırp futbolcusu için beklentisinin 25 milyon euro olduğu ve Lazio'nun sunduğu 15 milyon euro ile arada büyük bir fark olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda daha kararlı olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın Samardzic için Udinese'ye 20 milyon euro teklifte bulunduğu ve bu rakamın İtalyan ekibinin beklentisine yakın olduğu kaydedildi.

MOU İLE ÇALIŞMAYA SICAK

Samardzic'in de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile çalışma fikrinden etkilendiği ifade edildi.

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Öte yandan Lazio ve Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Samardzic transferindeki belirsizliğin devam ettiği aktarıldı. Yapılan tekliflerin Udinese'nin beklentilerini tam olarak karşılamadığı hatırlatıldı.

JARDEL'İN REKORUNU KIRABİLİR!

Lazar Samardzic'in transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya en çok bonservis bedeli ödeyen kulüp olacak.

Galatasaray, 2000-2001 yılında Brezilyalı golcü Mario Jardel için 17 milyon euro ödemişti.

Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisinde 34 maçta süre buldu. Samardzic, bu maçlarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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