Bu ilanı görenler şaştı kaldı! 'Sapıktır görenler polise haber versin' diye resmini duraklara astılar!

Adana'da çok ilginç ve bir o kadarda şaşırtıcı bir olay yaşanarak! "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır" yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü

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Bu ilanı görenler şaştı kaldı! 'Sapıktır görenler polise haber versin' diye resmini duraklara astılar!

Adana'nın seyhan ilçesinde vatandaşların duraklarda gördüğü resimli ve yazılı ilan karşısında şaştı kaldı.

BU İLANI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan asıldı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu ilanı görenler şaştı kaldı! 'Sapıktır görenler polise haber versin' diye resmini duraklara astılar!

"İĞRENÇ BİR DURUM"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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