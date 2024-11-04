İçişleri Bakanlığı tarafından bugün sabah erken saatlerden yapılan açıklama ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Batman Belediye başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerlerine kayyum kayyum atanmasından sonra vatandaşlar Batman Belediye başkanı Gülistan Sönük kimdir, nerelidir, neden görevden alındı? İşte Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün biyografisi.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Gülistan Sönük 1993 doğumludur.

Kozluk'ta lise eğitimini tamamladı, 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi sonuçlara göre yüzde 64,52 oy oranı ile Batman Belediye Eş Başkanı olarak seçildi.