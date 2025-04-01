CHP'de kurultay ateşi alev alev yanıyor! Pazarlıklar başladı, her an adaylığını açıklayabilir

TASFİYE KORKUSU

Benzer bir açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Nereden çıktı bu kurultay” diyerek, gelişmelerden rahatsız olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu’nun bu kararla kendisine yakın olan arkadaşlarının tasfiye edileceği, parti yönetimlerinden uzaklaştırılacağı endişesinden dolayı Kılıçdaroğlu ile bir müzakere zemini oluşturduğu kaydedildi. Cezaevi ziyareti sonrası Bülent Kuşoğlu, Alaatin Yüksel ve eski Milletvekili Berhan Şimşek’inde aralarında bulunduğu bir grupla yan yana gelen Kılıçdaroğlu’nun, 500 ve daha üzeri delegenin kendisini aday olarak istemesi halinde 6 Nisan’daki kurultaya aday olarak gireceğini söylediği öğrenildi.