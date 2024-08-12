Başkan Erdoğan talimat verdi, bu krizi çözün! Somali ve Etiyopya barışmak için Türkiye'den yardım istedi

Türkiye dünyada en güvenilir devlet olmaya devam ederken, Afrika Boynuzu'ndaki iki ülke Somali ve Etiyopya arasında tırmanan kriz nedeniyle iki ülkenin barışmak üzere Türkiye'ye müracaat etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bu krizi çözün talimatı verdi.

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Başkan Erdoğan talimat verdi, bu krizi çözün! Somali ve Etiyopya barışmak için Türkiye'den yardım istedi

Türkiye, izlediği dengeli politikalarla dünyada barış ülkes olmaya devam ediyor. Bu bağlamda komşu ülkeler Etiyopya ve Somali arasındaki husumetin son bulması için elini taşın altına sokuyor.

Edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak, Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Ankara’nın desteğini istedi.

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TEMMUZ ZİRVESİ

Aynı talebin Somali’den de gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Krizi çözün’ talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk girişimini temmuz ayında yaptı. Bilindiği gibi Fidan, 1 Temmuz’da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi’yi Ankara’da ağırladı.

ANKARA TEMASI

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan’ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül tarihinde Ankara’da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti. Somali tarafıyla en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine bugün Ankara’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara’da masaya oturacak.

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"ARTIK BARIŞIN"

Görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, endişe ve yaklaşımları dikkate alınarak bir uzlaşmaya varılması hedeflenirken, Ankara’nın, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürdüğü ve onların da sürece desteğini istediği öğrenildi.

"GERİLİM BİTSİN"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele almıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya’dan Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar atılmasının süreci kolaylaştıracağını söylemişti.

MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

SON GÜNLERDE ARTAN VE YILLARDIR DEVAM EDEN SOMALİLAND KRİZİ

Etiyopya'nın, Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma, son yıllarda Afrika'da tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylerken anlaşmayı "yasadışı" sayan Somali'den çok sert tepki gelmişti.

1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası alanda büyük ölçüde tanınmıyor, Somali de Somaliland'in kendi toprakları olduğunu söylüyor. Somali Ulusal Haber Ajansı, 2023 yılı aralık ayının sonunda, Cibuti'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kapsamında, Somali ve Somaliland'ın aralarındaki ihtilafı çözmek için görüşmelere yeniden başlayacağını duyurmuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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