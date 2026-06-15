Başkan Ahmet Cin Çamçeşme’de Vatandaşlarla Buluştu...

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çamçeşme Parkı’nda, “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programında Pendikli vatandaşların sorularını yanıtladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Başkan Ahmet Cin, 2019’dan bu yana ilçede gerçekleştirilen yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Pendik Belediyesinin mali disiplinine değinen Başkan Cin: “Kamu ve özel hiç bir kuruma borcu olmayan bir belediyeyiz. İstanbul belediyeleri arasında yatırım ve sosyal yardımlarda 1. belediyeyiz” de

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Çamçeşme Parkı’nda vatandaşlarla buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Başkan Ahmet Cin, 2019 yılından bu yana Pendik’te hayata geçirilen yatırımları, hizmetleri ve devam eden projeleri vatandaşlarla paylaştı.

Özer Sarıkaya, "Pendik, AK Parti'nin Hizmet Belediyeciğinin En Güzel Örneğidir"

Programda ilk olarak söz alan AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, bu program aslında AK Parti Hizmet Belediyeciliğinin hizmetlerinin anlatılacağı bir yerel yönetimlerle halk buluşmasıdır. Ahmet Cin başkanlığındaki Pendik Belediyemiz ilçede gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerle AK Parti'nin Hizmet Belediyeciliğini en güzel örnekleriyle vatandaşlara gösteriyor. Bu vesileyle sayın belediye başkanımız Ahmet Cin ve ekibini tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesinde bulundu

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Başkan Ahmet Cin'den Borçsuz Belediye Vurgusu

Daha sonra söz alan ve program boyunca vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ahmet Cin, yöneltilen soruları cevapladı. Toplantıda belediyenin başarılı mali yapısına ve yatırım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Cin: “İstanbul’da belediyeler arasında en fazla yatırım yapan birinci belediyeyiz. En fazla sosyal yardım yapan yine birinci belediyeyiz. Bunun yanında borcu olmayan ve yatırımlara devam eden bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“İBB, E-5 Tavşantepe - Tuzla Metro hattını iptal etti”

Başkan Ahmet Cin konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li arkadaşlar E-5 Tavşantepe - Tuzla Metro hattını iptal ettiler. Hala ısrarımız devam ediyor. Hatta şöyle bir önerimiz var. Eğer burayı siz yapmayacaksanız biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşelim. Cumhurbaşkanımız bizi kırmaz. Bu hattı mutlaka yapar, yetkiyi bize devredin diyoruz. Takipteyiz inşallah.” ifadelerini kullanarak İBB tarafından iptal edilen metro projesi ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Çamçeşme’ye Kongre ve Nikah Merkezi müjdesi

Başkan Ahmet Cin, daha önce Pendik Kaymakamlığının bulunduğu arazide yapımı planlanan Kongre ve Nikah Merkezinin de müjdesini verdi. Başkan Cin merkezle ilgili, “İnşallah sonbaharda açılışını yapacağımız Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan sonra en büyük yatırımımızı Çamçeşme’ye yapıyoruz. 34 bin metrekarelik kapalı alanı olan, altında 350 araçlık otoparkı, 1.071 kişilik konferans salonu, 2.500 kişilik tribünü, basketbol ve voleybol sahası olan, içerisinde bilim merkezi ve fitness salonunun da yer aldığı devasa bir tesisi Pendik’imize kazandıracağız.” dedi.

56 yeni park kazandırdık

Başkan Ahmet Cin, çocuklar ve gençler için yapılan yatırımlara da değinerek; “Pendik’te sadece bizim dönemimizde 56 yeni park yaptık. Bu parkların içine çocuklarımızın rahatça sportif faaliyetlerde bulunması için mutlaka mini de olsa bir futbol sahası ve basketbol sahası koyuyoruz. Bununla birlikte 47 okulumuza ve uygun arazisi olan mahallerimizde 37 noktaya açık spor sahası inşa ettik.” ifadelerini kullandı.