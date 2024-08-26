Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bulunan bir bağ evine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda çıkan yanğın, bağ evini yakarak kül etti.

YAYINLAMA
Google News
Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bulunan bir bağ evine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda çıkan yanğın, bağ evini yakarak kül etti.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde fındık bahçesindeki bağ evine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.İlçenin Kanatlı köyünde Selahattin Küheylan’a ait fındık bahçesindeki tek katlı bağ evine bugün saat 09.00 sıralarında yıldırım düştü.

Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!

Bağ evinin alevlere teslim olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.Kurucaşile Belediyesi itfaiyesi ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve vatandaşların çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!

Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Hem erken emeklilik, hem yüksek maaşMilyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Hem erken emeklilik, hem yüksek maaş

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden iki şüpheliye tutuklama kararı!Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden iki şüpheliye tutuklama kararı!

Hüseyin Yayman, aileleri uyardı! 'Milli güvenlik meselesi oldu gençlerimizi korumamız lazım'Hüseyin Yayman, aileleri uyardı! 'Milli güvenlik meselesi oldu gençlerimizi korumamız lazım'

KAYNAK: DHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu: "Fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz"
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu: "Fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz"
Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden iki şüpheliye tutuklama kararı!
Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden iki şüpheliye tutuklama kararı!
Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!
Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!
Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!
Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!
Son Haberler
Siltaş Yapı Pendikspor Adana'da üç puanı son dakikada aldı
Siltaş Yapı Pendikspor Adana'da üç puanı son dakikada aldı
Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!
Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!
Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Hem erken emeklilik, hem yüksek maaş
Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Hem erken emeklilik, hem yüksek maaş
Hüseyin Yayman, aileleri uyardı! 'Milli güvenlik meselesi oldu gençlerimizi korumamız lazım'
Hüseyin Yayman, aileleri uyardı! 'Milli güvenlik meselesi oldu gençlerimizi korumamız lazım'
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!
Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? güncel altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? güncel altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Günlük burç yorumları neler? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları neler? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Siltaş Yapı Pendikspor Adana'da üç puanı son dakikada aldı
Siltaş Yapı Pendikspor Adana'da üç puanı son dakikada aldı
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
Araç alacaklar acele edin! Tarih verildi yeni zamlar geliyor
Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!
Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!
Konya'da dehşet olay: Öldürdüğü eşinin cesediyle karakola teslim oldu!
Konya'da dehşet olay: Öldürdüğü eşinin cesediyle karakola teslim oldu!
Yorumlananlar
Emekliler dikkat! SGK uyardı! O belge olmadan ödemeler yatmayacak
Emekliler dikkat! SGK uyardı! O belge olmadan ödemeler yatmayacak
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!