Bartın'da korkunç olay: Yıldırım isabet eden ev küle döndü!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bulunan bir bağ evine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda çıkan yanğın, bağ evini yakarak kül etti.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde fındık bahçesindeki bağ evine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.İlçenin Kanatlı köyünde Selahattin Küheylan’a ait fındık bahçesindeki tek katlı bağ evine bugün saat 09.00 sıralarında yıldırım düştü.
Bağ evinin alevlere teslim olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.Kurucaşile Belediyesi itfaiyesi ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve vatandaşların çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bağ evi kullanılamaz hale geldi.
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KAYNAK: DHA