Barış Yarkadaş, açtı ağzını yumdu gözünü! Ali Mahir Başarır'a meydan okudu: Var mısın ikimizde mal varlıklarımızı açıklayalım?

Gazeteci Barış Yarkadaş ile CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır arasındaki tartışma sürerken, Yarkadaş, "İkide bir benim maaşımı konuşuyorsun var mısın ikimizde mal varlıklarımızı açıklayalım" diyerek meydan okudu.

"ÖZGÜR ÖZELE ÇAĞRIDA BULUNDU"

Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticilere çağrı yaptı. "ben bildiğimi anlatırım diyen" Yarkadaş, CHP'ye yakışmayan hiçbir davranışım olmadığını söyledi. Yarkadaş şunları kaydetti:

'Genel başkan Özgür Özel'e buradan bir çağrı yapıyorum. Beni hedef göstermekten vazgeçin. Beni hedef haline getiriyorsunuz. Ben çünkü yolsuzluğa karşıyım kardeşim. Hırsızlığa, kamu mallarının yağmalanmasına karşıyım. Atatürk'ün arkasına saklanıp bu insanların duygularının istismar edilmesine karşıyım.

"BEN BİLDİĞİMİ ANLATIRIM"

Ne yaparsanız yapın. İster trollerinizi saldırtın, ister televizyonlarda her gün hakaret ettirin, isterseniz bütün trollerinizi üstüme salın ben bildiğimi anlatırım.

"BU ŞEREFSİZLİĞİ HİÇ YAPMADIM"

Ben pavyonun önünde hiçbir delegeye bin dolar vermedim. Bu şerefsizliği hiç yapmadım. CHP'ye yakışmayan hiçbir davranışım olmadı. Hiçbir delegeye 'oy ver seni belediyede işe alacağım' demedim.

Ayıptır, beni fazla konuşturtmayın. Televizyona çıkıp 'işten kovulmuş ağlıyormuş' diyorlar. Ağlayan şerefsizdir kardeşim. Benim şu TGRT binasında bir tane masam var. tv100'de 5 yıl çalıştım 1 tane eşyam yoktur. Hiçbir iş yerime giderken ben burada 30 sene çalışacağım diye gitmedim.

