Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli, yeni yılla beraber maaşlarda iyileştirme bekliyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte belli oranda emekliler zam istiyor. Enflasyona karşı korunmak isteyen vatandaşın ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Hükümet ve bakanlık, yeni ücret üzerinde çalışırken, banka promosyonunu da devreye almak istiyor. Her sene emekliler için düzenlenen banka promosyonu yeniden konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ PROMOSYONU 2024 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli bankaların promosyon tutarlarını merak ediyor. Son enflasyon oranı ve maliyetlerin ardından banka promosyonları da artış gösterdi.

Banka promosyonları son olarak Temmuz ayında yükselmişti. Asgari ücrete ara zam yapıldığı dönemde emeklilerin ücretleri revize edilmemişti. Ancak banka promosyonu ile destekler sağlanmıştı.

Emekli promosyonu 2024 yılında da ne olacağı merak ediliyor. Yeni yılla beraber promosyon ücretlerinin 13 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Halihazırda emekli promosyonu 10 bin TL’nin üzerinde bankalar tarafından sağlanıyor.

ING, YAPI KREDİ, TÜRKİYE İŞ BANKASI ve DENİZBANK PROMOSYONLARI

Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi gibi birçok banka 2023 yılında emeklilere özel promosyon uyguladı. Emekli promosyonu 2024 yılında da artış yaşayarak devam etmesi bekleniyor. Bu konuda en yüksek promosyon ücreti için 13 bin 500 TL’nin üzerinde duruluyor.

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Şu an bankadan bankaya promosyon ücreti 5 bin ile 12.500 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Kamu ve özel bankaların 2024 yılında da emekliler için yeni bir artış yapacağı konuşuluyor.