Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?

Yeni yıla az bir süre kala maaşlarda yapılacak zam oranları merak ediliyor. Asgari ücrete gelecek olan zamla beraber diğer kalemlerinde artması bekleniyor. Emeklilerin maaşlarında da düzenleme yapılacağı düşünülüyor. Bir diğer merak konusu ise emekli promosyonu…

YAYINLAMA
Google News
Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli, yeni yılla beraber maaşlarda iyileştirme bekliyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte belli oranda emekliler zam istiyor. Enflasyona karşı korunmak isteyen vatandaşın ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Hükümet ve bakanlık, yeni ücret üzerinde çalışırken, banka promosyonunu da devreye almak istiyor. Her sene emekliler için düzenlenen banka promosyonu yeniden konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ PROMOSYONU 2024 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli bankaların promosyon tutarlarını merak ediyor. Son enflasyon oranı ve maliyetlerin ardından banka promosyonları da artış gösterdi.

Banka promosyonları son olarak Temmuz ayında yükselmişti. Asgari ücrete ara zam yapıldığı dönemde emeklilerin ücretleri revize edilmemişti. Ancak banka promosyonu ile destekler sağlanmıştı.

emekli-tl.jpg

Emekli promosyonu 2024 yılında da ne olacağı merak ediliyor. Yeni yılla beraber promosyon ücretlerinin 13 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Halihazırda emekli promosyonu 10 bin TL’nin üzerinde bankalar tarafından sağlanıyor.

ING, YAPI KREDİ, TÜRKİYE İŞ BANKASI ve DENİZBANK PROMOSYONLARI

Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi gibi birçok banka 2023 yılında emeklilere özel promosyon uyguladı. Emekli promosyonu 2024 yılında da artış yaşayarak devam etmesi bekleniyor. Bu konuda en yüksek promosyon ücreti için 13 bin 500 TL’nin üzerinde duruluyor.

Şu an bankadan bankaya promosyon ücreti 5 bin ile 12.500 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Kamu ve özel bankaların 2024 yılında da emekliler için yeni bir artış yapacağı konuşuluyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzman İsim Açıkladı: 2024 Yılında Altın Mı, Dolar Mı En Çok Kazandıracak?
Uzman İsim Açıkladı: 2024 Yılında Altın Mı, Dolar Mı En Çok Kazandıracak?
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…
Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…
Son Haberler
Şehit evindeki acı yürek burktu! Sosyal medya bile kayıtsız kalamadı
Şehit evindeki acı yürek burktu! Sosyal medya bile kayıtsız kalamadı
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?
Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştü
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe ile ilgili soruları yanıtladı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe ile ilgili soruları yanıtladı
Merkez bankası yılın son faiz kararını açıkladı! Faizler yine arttı!
Merkez bankası yılın son faiz kararını açıkladı! Faizler yine arttı!
Çok Okunanlar
Angelina Jolie, Gazze için dünyaya haykırdı, ABD ve BM'ye isyan etti: Dünya bu değil, insan hakları ama kimin için?
Angelina Jolie, Gazze için dünyaya haykırdı, ABD ve BM'ye isyan etti: Dünya bu değil, insan hakları ama kimin için?
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştü
Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?
Bankaların Yarışı Vatandaşa Yarıyor: Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar Olacak?
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!
Bakan Şimşek'ten yeni asgari ücret zammı için net mesaj! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Şimşek'ten yeni asgari ücret zammı için net mesaj! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Çalışan emeklilere verilecek 5 TL ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Çalışan emeklilere verilecek 5 TL ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Yorumlananlar
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!