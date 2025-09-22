Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Oldu! Sadettin Saran kimdir nerelidir kaç yaşındadır, işi mesleği nedir?

SADETTİN SARAN’A AİT ŞİRKETLER
1990 yılında kurulan Saran Holding, medyadan hizmete, enerjiden havacılığa 8 ana sektörde yurt içi ve küresel piyasalarda, uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.
1990'ların sonunda Türkiye'de televizyonculuk sektörü gelişirken, Saran bu alana yatırım yaparak Radyo Spor'u kurdu.
Ardından Radyo Time'ı satın aldı ve medya portföyünü genişletti. Saran Holding'in bünyesindeki Saran Medya, Türkiye'deki spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın haklarına sahiptir. Saran Medya, yaklaşık 20 yıllık tecrübesiyle pazarın lideri olarak tanımlanmaktadır.
Toplamda yaklaşık 3.000 çalışanı bulunan ve 33 firmadan oluşan Saran Holding, yedi ana sektörde faaliyet göstermektedir:
Saran Medya: Spor yayıncılığı ve medya hizmetleri.
Saran Enerji: Hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları.
Saran Havacılık: Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliği.
Saran Yayıncılık: Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanalları.
tuttur.com: Sosyal bahis platformu.
Anadolu Çağrı Merkezi: Eskişehir'de faaliyet gösteren çağrı merkezi.
Saran Turizm: Çek Cumhuriyeti'nin köklü turizm firması Çedok'u bünyesinde barındıran turizm şirketi.