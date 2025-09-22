Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Oldu! Sadettin Saran kimdir nerelidir kaç yaşındadır, işi mesleği nedir?

Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak ABD’nin Denver kentinde dünyaya gelen Sadettin Saran, üniversite eğitimini Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlandı. Lisans eğitimi alırken aynı zamanda spor yayıncılığı konusunda uzman olan isimli Entertainment and Sports Programming Network kuruluşunda çalıştı. Ülkesine döndükten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Saran, Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu olan Martin Marietta’nın Ankara temsilciliğinde görevler aldı. ESPN’nin Türkiye temsilcisi olarak Türkiye’de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girerken 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding’in temellerini attı. İşte, Sadettin Saran’ın kariyeri…