Balıkesir, Gönen’de sanayi esnafının yol çilesi bitti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen sanayi sitesinde 300 metrelik yolda asfaltlama çalışması yaparak esnafı çamur ve tozdan kurtardı. Bölge esnafı, çalışmalar sayesinde yolun daha modern ve konforlu hale getirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Balıkesir’de güvenli ve konforlu yol ağı oluşturmak için yoğun bir çalışma sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Sanayi Sitesi’ndeki yollarda asfalt serimi gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, deforme olan ve kullanılamaz hale gelen 300 metrelik yolda asfalt serimi ve 37 bin 200 metrekare parçalı yolda yama işlemi gerçekleştirdiler. Gönen Sanayi Sitesi esnafı ve vatandaşların talepleri üzerine bölgede modern yol yapımında sıklıkla kullanılan, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla bilinen pmt asfalt serimi yapıldı.

“YOLDA HER GÜN ARIZA ÇIKIYORDU”

Yollarda asfalt serimi yapılmadan önce çok zorluk çektiklerini söyleyen Gönen Sanayi Sitesi’nde çalışan Sanem Yılmaz, “Sabah işe geliyoruz, arabayı tamirciye bırakıyoruz. Çünkü her gün bir arıza çıkıyordu. İnşallah bir daha bundan sonra böyle bir şey olmayacak, mutluyuz. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Ahmet Akın’dan beri artık her şey güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

“KIŞIN ÇAMUR, YAZIN TOZ”

Sanayi sitesi içinde yol yapılmamasından dolayı çukurlar ve tozlar nedeniyle zorluk yaşandığını söyleyen Veysel Çürük, “Şu an çok memnunuz, iyi oldu yani. Gerçekten çok zordu. Kışın çamurdan yazın tozdan dolayı çok zorluk çekiyorduk” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şefik Türk, “Çukur, çamur… Sorunlar buydu yani. Şu anda çalışmalar başladı. Umutluyuz yani güzel oldu”

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“HİZMET VATANDAŞA OLDUKTAN SONRA HERKES YARARLANIYOR”

Ramazan Doğan, “Çukurların çok büyük olması ve toz çok büyük bir sorundu. Benim en çok mağdur olduğum şey toz. Yoldan kalkan toz olduğu gibi dükkânın içine giriyordu. İnşallah bu asfaltlama olduktan sonra tozdan da kurtulacağız. Hem dışarıdan gelen vatandaşın şikâyetleri ayrı bir sorundu. Burası sanayi bölgesi, burada yapılan bu hizmetten inşallah diğer vatandaşlar de gelen gidenler de memnun kalacak. İşlerimiz de daha iyi olacak muhtemelen. Hizmet vatandaşa olduktan sonra herkes yararlanıyor zaten. Güzel şeyler, bence iyi şeyler oluyor” dedi.