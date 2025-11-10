Balıkesir beşik gibi sallanıyor: İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan son dakika açıklama!

Son dakika... Balıkesir beşik gibi sallanıyor! İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. En büyüğü yine 4.5 olan çok sayıda deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de deprem haberleri gelmeye devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.5 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

SABAH SAAT 9 VE 10'DA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

AFAD, saat 9:41'de 4,4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:02'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Deprem İstanbul'un bazı ilçeleri ile Bursa ve Manisa'da da hissedildi.

Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdırmıştı: O eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor: İşte detaylar!

Gram altın haftanın ilk günü yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?