Bakanlık acımadı cezayı kesti! Müşterisinden cep telefon şarj parası almış tepkiler neden olmuştu

İstanbul'da ünlü bir iş yerinin müşterisinin cep telefonunu şarj ettiği için ücret pusulasına 45 TL elektrik ücreti yansıtması gündem olmuş büyük tepkilere neden olması sonrası bakanlık harekete geçerek o iş yerine cezayı kesti.

İstanbul'daki ünlü bir mekanın, cep telefonunu şarj eden müşterinin hesap pusulasına 45 TL yansıtması gündem olmuştu. Büyük tepki çeken olayla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği ve mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Kadıköy'de bulunan popüler bir mekana giden müşteri, hayatının şokunu yaşamıştı. Mekan, 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücretini de eklemişti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakanlık müfettişleri, Tüketiciyi Koruma Yönetmeliği kapsamında mekanı incelemeye alırken idari para cezası da kesti.

Bu arada mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği de öğrenildi

