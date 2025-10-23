Bakanlık acımadı cezayı kesti! Müşterisinden cep telefon şarj parası almış tepkiler neden olmuştu

İstanbul'daki ünlü bir mekanın, cep telefonunu şarj eden müşterinin hesap pusulasına 45 TL yansıtması gündem olmuştu. Büyük tepki çeken olayla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği ve mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Kadıköy'de bulunan popüler bir mekana giden müşteri, hayatının şokunu yaşamıştı. Mekan, 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücretini de eklemişti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakanlık müfettişleri, Tüketiciyi Koruma Yönetmeliği kapsamında mekanı incelemeye alırken idari para cezası da kesti.

Bu arada mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği de öğrenildi

KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı

5 Milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı: 23 Ekim 2025 gazete manşetleri

Türkiye şaşkınlıkla izledi: Edremit canisi tam bir suç makinesi çıktı!