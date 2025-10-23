KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önünde açık ara farkla kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve nasıl bir açıklamalarda bulunacağı merak ediliyordu

SEÇİMİ YÜZDE 62,76 İLE KAZANDI

Erhürman seçimlerde yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy alırken Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

ERHÜRMAN İLK RÖPORTAJINI VERDİ

6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını alırken merakla beklenen ilk demecini de verdi.

"ANKARA İLE İSTİŞARE VE UYUM İÇİNDE OLACAĞIZ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Erhürman "Bizim yönetimimizin de daha önce KKTC'de cumhurbaşkanlığı yapmış liderler gibi gerek müzakere süreçlerini, gerekse Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer kritik meseleleri Ankara ile istişare ve uyum içinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Aynı gelenek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

İLK RESMİ ZİYARET TÜRKİYE'YE

Benim görevim, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımaktır. KKTC Cumhurbaşkanlarının ilk resmî ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılması devlet geleneğimizdir. Cuma günü yemin törenimiz var. Onun hemen ardından Türkiye'ye ziyaret programının düzenlenmesi için gerekli girişimler başlayacak" ifadelerini kullandı.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 1970 yılında doğdu. Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs anlaşmazlığının çözümü için yürütülen müzakerelerde görev aldı. Daha önce 1999-2004 yılları arasında Türkiye Adalet Bakanlığı'nda çalışmış ve Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun kurulması için çalıştı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı oldu. Ocak 2018'den itibaren dört partili bir koalisyonun lideri olarak Başbakanlık görevini yürüttü. Koalisyon hükümeti 9 Mayıs 2019'da istifa ederken, Erhürman, 22 Mayıs 2019'da Ersin Tatar tarafından devralınana kadar başbakan olarak görevine devam etti.

Erhürman, orta öğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini de Ankara Üniversitesi'nden aldı. 2001 yılındaki doktora tezi "Kurumun ve Ombudsman'ın Hukuk Dışı Denetimi" üzerineydi. Erhürman, 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi , Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde kamu hukuku dersleri verdi. Daha sonra 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verdi. Erhürman ayrıca 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde de ders verdi.

Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerde yer aldı. 2013 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'nde Lefkoşa milletvekili adayı oldu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler adayı olarak milletvekili oldu. O dönemde parlamentoda temsil edilen 4 partinin de kabul ettiği 23 değişiklikle anayasayı değiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Ancak, 2014 referandumunda seçmenlerin %62,3'ü yeni anayasayı reddetti . Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Genel Sekreteri oldu.

Erhürman, 13 Kasım 2016'da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve dolayısıyla ana muhalefetin lideri oldu. 2018 erken seçimlerinde yeniden Milletvekili seçildi , ancak partisinin 9 sandalye kaybetmesini engelleyemedi. 19 Ocak 2018'de Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halk Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden oluşan 4 parti arasında bir koalisyon oluşturmak için görüşmeler başladı ve nihayetinde Erhürman kabinesinin kurulmasıyla sonuçlandı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Dünya