Bakan Yerlikaya büyük operasyonu duyurdu: Antalya'da 119 bin 500 litre sahte-kaçak alkol ele geçirdik!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya'da sabah saatlerinde başlatılan operasyon hakkında açıklama yaptı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Antalya'da 'sahte-kaçak alkol imalatçılarına' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda, 119 bin 500 litre sahte-kaçak alkol ele geçirdik, 7 şüpheliyi yakaladık." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonun daha müjdesini verdi. Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Antalya'da "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya’da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."

