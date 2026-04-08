Bakan Tekin'den LGBT çıkışı: Dersini anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda izinsiz etkinliklere izin verilmeyeceğini vurgulayarak özellikle “LGBT dersi” girişimlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada "LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan okullarda yapılmak istenen etkinliklere izin verilmeyeceğini vurguladı.

"VESAYET MAKAMI BİZİZ ANLAYIŞINA KARŞIYIZ"

24 TV ekranlarında konuşan Bakan Tekin, bazı sendikaların kendilerini “vesayet makamı” olarak gördüğünü öne sürdü. Bu yaklaşımı eleştiren Tekin, “Siz seçilmiş olabilirsiniz ama vesayet makamı biziz” anlayışına karşı olduklarını belirterek, “Ben de diyorum ki yaptırmam” ifadelerini kullandı.

"LGBT DERSİ ANLATACAĞIZ DEDİLER"

Eğitim kurumlarında izinsiz etkinliklere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tekin, tartışma yaratan bazı içeriklere de değindi. "LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim" diyen Tekin, bu tür girişimlere izin verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti.

"EĞİTİM HAKKI KORUNACAK"

Bakan Tekin, çocukların eğitim hakkının korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, “Kimse çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının yanlış kullanılmasına sebebiyet verecek eylemi ‘sendikal eylem’ diye bana satamaz” şeklinde konuştu.

Kaynak: SonDakika.com

