Bakan Şimşek'ten vergi kaçaklarıyla ilgili o, çarpıcı açıklama, ''Hiç verginin gelmediği yer...''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamalarda, ''En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar’’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla olduğu yerlerin fırınlar olduğunu aktarırken, 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaş bulunduğunu ve bunların kazançlarını belgeleyemediğini söyledi.

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışıyla mücadele ve vergi konularında AK Parti milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek kimsenin vergi vermek istemediğini ifade ederken dikkat çeken bir bilgi verdi.

"VERGİNİN HİÇ GELMEDİĞİ YERLER FIRINCILAR"

En düşük KDV’nin ekmekte olduğunu anımsatan Şimşek, ‘’Siz hiç fırıncının size hiç verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar’’ dedi.

65 MİLYONA ARABA ALIYOR AMA...

Türkiye gazetesinin haberine göre; Mehmet Şimşek vergi kaçağı konusunu anlatırken çarpıcı bir tabloyu da ortaya koydu.

Şimşek, ‘’Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor’’ ifadelerini kullandı.

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ARKADAŞININ BERBER ANISINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakan Şimşek bir arkadaşının berberde başından geçen bir olayı da milletvekilleriyle paylaştı.

* Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘Üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘Bankamatik yakında’ diye cevap veriyor.

* Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor.

"MÜŞTERİLERİNİ ARAYIP GELMEYİN DEMİŞ"

* Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?

Kaynak: Haber7

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