Öğrenciyi zor günler bekliyor! Pansiyon ücretleri ikiye katlandı

Yeni yılda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri 39 bin lira, özel eğitim kurumlarında 52 bin 750 lira ve mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak belirlendi.



İlköğretim ve ortaokul pansiyon ücretleri, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

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Mesleki-teknik okullar ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya yükselecek.



Özel eğitim kurumları için ilköğretim ücreti 52 bin 750 lira olacak.



Buna göre pansiyon ücretleri önceki yıla göre yüzde kırk artacak.