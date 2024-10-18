Disney Plus fiyatları uçtu! Disney Plus abonelik ücretleri
Türkiye'de, dünyanın en popüler dizi, film ve belgesel platformlarından biri olan Disney Plus, aylık abonelik ücretlerini yüzde otuz, yıllık abonelik ücretlerini ise yüzde yirmi iki oranında artırdı.
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Disney Plus Türkiye'nin abonelik ücretleri önemli ölçüde arttı. Aylık abonelik ücretleri yüzde otuz arttı. Aylık ücretler artık 134,99 TL değil, 164,99 TL.
% 22 ZAM
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Yine yıllık abonelik ücretleri değiştirildi. Yüzde 22 artışla 1349,90 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatların platformun içeriğine olan talebe göre belirlendiği açıklandı.
ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni zamlar, 17 Ekim 2024'ten itibaren yeni üyelikler için geçerli olacak. Mevcut aboneler için bu artış 21 Kasım 2024'ten itibaren geçerli olacak.
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