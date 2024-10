Disney Plus fiyatları uçtu! Disney Plus abonelik ücretleri Türkiye'de, dünyanın en popüler dizi, film ve belgesel platformlarından biri olan Disney Plus, aylık abonelik ücretlerini yüzde otuz, yıllık abonelik ücretlerini ise yüzde yirmi iki oranında artırdı.