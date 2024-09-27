Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon rakamlarını açıkladı! Panik yok mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de düzenlenen “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de yaptığı sunumda, Orta Vadeli Program (OVP) çalışmaya devam ettiğini ve enflasyonla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyonun düşmesiyle finansa erişim artacağını belirtti ve şunları söyledi.

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Enflasyon düşüşe başladı ve bundan sonra da düşmeyecek. Kalıcı dezenflasyondayız. Dezenflansyon dönemine girdik, bu da enflasyonun düşüşü anlamına gelir. Kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, gelecek yıl enflasyonun yüzde 20'nin altında yüzde 17,5 olmasını sağlamak. 2026'da tek haneye düşen enflasyon hedefi.

"KARAMSARLIĞI GEREK YOK"

Hayatın ne kadar pahalı olduğunun farkındayız. Finansal kaynaklara erişim konusundaki zorlukların farkındayız. Hepsi geçici. Enflasyon düşecek ve finansal kaynaklara erişim sağlanacak. Bu nedenle karamsarlığa hiç gerek yok.

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Hayat pahalılığı gelir dağılımına zarar verir. Enflasyonu sürekli olarak düşürerek gelir dağılımımızı genişleteceğiz. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tek haneye düşürmemiz gerekiyor. Enflasyon düşmeye başladı ve bütçemizi düzenli tuttuk. Pek çok sorunu yönetilebilir hale getirdik. Programımızda önemli ilerlemeler kaydettik ve kaydetmeye devam edeceğiz.