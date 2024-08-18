Bakan Osman Aşkın Bak: Dijital bağımlılık, uyuşturucu gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit ediyor

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına katıldı.

Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış töreninde Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, TÜGVA yetkilileri ve vatandaşlar yer aldı.

Gençlik için bağımlılığın büyük tehdit olduğunu, bunun önüne de sporla geçildiğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Herkesi tebrik ediyorum. Hepiniz güzel futbolcu, iyi sporcusunuz. TÜGVA da gençlerimize değerlerimizi aşıladı. Güzel bir tablo. Abdullah başkan ilçesini sahipleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, onlara destek vermesi çok çok önemli. Biz de bu yollardan geçtik. Spor çok önemli. Günümüzün gençliğini tehdit eden şey bağımlılık. Dijital bağımlılık, uyuşturucu gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit ediyor. Onları bunlardan uzaklaştırmak için spor çok önemli. Onlara çeşitli aktivite yaptırmamız lazım. Bir evde uyuşturucu kullanan çocuk herkese rahatsızlık veriyor. Diğer tarafta spor yapan bir çocuk var. Herkes ondan memnun. Bizim böyle bir yapıya ihtiyacımız var. Belediyelerin burada çok önemli rolü var. Biz gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz. Bağcılar güzel bir örnek. Türkiye'de sporda bir devrim var. Tesisler yapılıyor. Gençlerin daha çok spor yapmasını istiyoruz. Okullarda spor etkinliğini arttırdık. Bu yıl çok daha etkin bir şekilde okul spor kulüplerini aktif hale getireceğiz. Bağcılar'da 6 havuzda çocuklar yüzme öğrendi. 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. 250 bin gencimiz gençlik kamplarında kamp yaptı, yapmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak gençlerimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze ile ilgili de konuşan Bak, "Gazze'de çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız. Onlara cevap veren, tüm dünyayı ayağa kaldıran liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye, milletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakan Bak'ın gençlik meselesi olduğunda bütün programını bir kenara bıraktığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız bize gençlere sahip çıkılması noktasında bir hedef gösterdi. Her bir çocuğu kendi çocuğumuz gibi görüp kendi çocuklarımız için istediklerimizi İstanbul'un çocukları için de istememizi talimatlandırdı. Çocuklarımızın yazın hem spor yapıp hem milli ve manevi değerlere sahip birer genç olarak yetişmesi güzel bir aktivite olmuş." şeklinde konuştu.

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"GENÇLİĞİN YAŞLA İLGİSİ YOKTUR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ise Bağcılar'a müzikle destek vereceğini belirterek, "Gençliğin yaşla ilgisi yoktur. Ben buradayım ve bu iş bana emanettir demektir. Bu yüzyılda bunu demiş, hem ülkesinin hem de bütün dünya mazlumlarının sesi olmuş, onların önderi olmuş, her daim genç büyük önder Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Türkiye'de güzel şeyler oluyor. TÜGVA'ya, Bakanlığımıza, Bağcılar Belediyesine teşekkür ediyorum. Bağcılar, yeniye duyduğu özlemle gençliğin simgesi oldu. Yapabildiğim en iyi şeyi yapıp müzikle de güzel şeyler yapılacağını göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN BAŞKANI OLACAĞIM"

Organizasyonda yaptığı konuşmaya Gazze'de yaşayanlara selam göndererek başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şunları kaydetti:

"Bu yaz etkinliklerinde ve yıl boyunca yapılan çalışmalarda bizlerle olan genç kardeşlerimizle ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bakanlık nezdinde büyük yatırımlar aldık. Hem tesisleşme hem bu tesislerin işletilmesi adına Bakanlığımızın büyük katkıları oldu. Sayın Bakanımız, Bağcılar'ın kuruluşuna şahit olan biri olarak ilçemizin gelişim sürecine şahitsiniz. Gelecek nesiller için belediyecilik anlayışıyla güçlü ve sağlam bir mayanın tutmasına belediyemiz büyük katkılar sundu. Belediye başkanı olduğumuzda 'Gençlerin ve çocukların başkanı olacağım.' demiştim. Yaptığımız çalışmaların merkezine gençleri ve çocukları oturtarak gerçekleştirdik. 27 branşta 27 bin gencimize ulaşmış bulunmaktayız. Bağcılar'da gençlerin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları için standartlarımızı daha da yükseğe çıkarmak için gece gündüz çalışacağız."

Programda şampiyonluk kazanan takımlara kupa ve ödülleri verildi.