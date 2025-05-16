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Bakan Işıkhan'dan İşsizlik oranlarıyla ilgili açıklama: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu...

Bakan Işıkhan'dan İşsizlik oranlarıyla ilgili açıklama: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Bakan Işıkhan'dan İşsizlik oranlarıyla ilgili açıklama: ''İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi...''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranının, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hedeflerine uygun seyrettiğini bildirdi.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan'dan İşsizlik oranlarıyla ilgili açıklama: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ülkenin koşullarına uygun ve çağın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İstihdama katkı sağlayan uygulamaların, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmadığını, gençleri, kadınları, dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırdığını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İş gücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteğiyle inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Kaynak:AA

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