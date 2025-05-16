Dolmabahçe'de neler oldu: Toplantılar bitti, Trump ve Çin'den İstanbul açıklaması

İstanbul bugün, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında yapılacak görüşmeler, dünya tarafından takip ediliyor.

İstanbul bugün, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında yapılacak görüşmeler, dünya tarafından takip ediliyor.

İLK TOPLANTI SONA ERDİ, 1 SAAT SÜRDÜ

12.01: Türkiye-ABD-Ukrayna arasında yapılan ve 10.45'te başlayan ilk toplantı sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık etti. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg bulundu. Ukrayna heyetinde ise, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yer aldı.

İLK TOPLANTI BAŞLAMADAN ÖNCE AYAKÜSTÜ SOHBET

11.41: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Marco Rubio ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha; Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi. Üç Bakan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, görüşmeye başlamadan önce ayaküstü sohbet ederek bu pozu verdi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

11.28: Çin, yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin "adil ve kalıcı" bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Barışa adanmış tüm çabaları destekliyoruz. İlgili tarafların, herkes için kabul edilebilir adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmak için diyalog ve müzakerelere devam edeceklerini umuyoruz." diye konuştu.

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TRUMP, İSTANBUL'A GELMEYECEK: 2-3 HAFTA İÇİNDE DÜNYA ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR YER HALİNE GELECEK

11.02: ABD Başkanı Donald Trump, "Körfez turunun ardından evime dönüyorum. Rusya ve Ukrayna meselesinde neler olacak göreceğiz. Eğer ayarlayabilirsek, Putin'le en kısa sürede görüşeceğiz. Dünya 2-3 hafta içinde çok daha güvenli bir yer haline gelecek. Gazze'deki durumu da halledeceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Perşembe ben de İstanbul'da olacağım. Yüz yüze görüşmeye hazırım." diyerek Rus lideri İstanbul'a davet etmişti. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in teklifi kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, Putin'in gelmesi durumunda kendisinin de Orta Doğu turuna ara verip İstanbul'a gelebileceğini söylemişti.

İLK TOPLANTI BAŞLADI

10.45: Türkiye-ABD-Ukrayna arasında yapılacak ilk toplantı başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ediyor. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un bulunduğu belirtildi. Ukrayna heyetinde ise, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yer aldığı kaydedildi.

ABD'Lİ BAKAN İSTANBUL'A İNDİ

09.30: Dün Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ve Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler için İstanbul'a geldi.

08.45: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşeceğini açıkladı.

Barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynakları, bu görüşmelerin ilkinin saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna arasında, ikincisinin ise saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında yapılacağını söyledi.

Dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kalmıştı.

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