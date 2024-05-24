Bakan Işıkhan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ÜLKE TV Güncem Özel programında önemli konulara değindi.. İşte o açıklamalar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ÜLKE TV Güncem Özel programında ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın sorularını yanıtlıyor.ÜLKE TV'de ekranlarında ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın sunumuyla yayınlanan Gündem Özel programının konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Işıkhan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor...

''Çalışmalarımız zaman geçtikçe daha da yoğunlaşacak.''

Işıkhan: ''İhtiyaç duyulan tüm alanlarda İŞKUR'un önemli çalışmaları oldu. Bir yanda iş arayanlar bir yanda iş verenler mevcut. Mayıs ayına kadar 540 binin üzerinde vatandaşı istihdamla buluşturduk. Çalışmak isteyen tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımız becerileri doğrultusunda aktif iş için programlarımız mevcut. İŞKUR bunu yıllarca başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Aktif iş gücü programlarımız bizim için çok önemli. Özel politika grupları ve kadınlarımız çocuklarımız için aktif politika çalışmalarımız var. Tüm illerde dezavantajlı gruplarımız başta olmak üzere inanılmaz sayıda başvuru oldu. İş arayan varsa İŞKUR'a başvursun. Nitelikle-niteliksiz vasıflı-vasıfsız iş gücüne ihtiyacımız var. En son çağrımızdan sonra 10 bine yakın gencimiz başvurdu."

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