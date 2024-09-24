Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Gıdada Sahtekarlık yapan firmalar tek tek ifşa edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kamu oyunda çok tartışılan sahtecik yapan firmalara neden saklanıyor neden açıklanmıyor tartışmalarına son noktayı koyarak gıda güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacaklarını belirterek gıdada sahtecilik yapan firmaların tek tek ifşa edileceğini duyurdu.

SAHTEKARLIK YAPAN FİRMALAR TEK TEK AÇIKLANACAK

Vatandaşın güvenli gıdaya erişmesi için düzenli olarak denetimler yapan Tarım Bakanlığı, sektör bazlı denetimlerini de sıklaştırarak sahteciliğin önüne geçiyor.

Gıda güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinin Bakanlığın kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekti. 2024'te toplam 854 bin 694 denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, "Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk" dedi.

1 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Gıda güvenliğinde yeni bir döneme geçildiğini belirten Yumaklı, yeni dönemde sıkça gündeme gelen "Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündemden kalkacağını belirtti. Bakan Yumaklı, gıda sahtekârlarının ifşasında başlayacak olan yeni dönemin detaylarını 1 Ekim'de kamuoyuna paylaşacaklarını ifade etti.

YILDA ORTALAMA 1.3 MILYON DENETİM YAPILDI

Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığına değinen Yumaklı, rutin denetimlerin dışında sektörel bazlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi. Yumaklı, son olarak sahtecilik yapanlara ilişkin ciddi bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonların devamının geleceğini bildirdi.

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KAYNAK: SABAH