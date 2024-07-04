Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alışa gelmiş her sabah duyduğumuz yeni operasyon haberlerine bir yenisini daha ekleyerek, SİBERGÖZ-49 operasyonuyla 29 ilde 110 şüphelinin göz altına alındığını duyurdu.

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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik “Sibergöz-49” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

"SİBER VATANDA SANAL DEVRİYELERİMİZ 7/24 GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilendirmelere de yer verdi:

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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