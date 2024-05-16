Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Son günlerde katıldığı televizyon programlarında siyesi ve diğer gündem konularında yaptığı yorum ve analizlerle izleyenlern dikkatini çekerek Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? diye araştırmaya başldılar. Peki! Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Bahar Feyzan'ın biyografisi.

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Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Ana akım televizyon kanallarında çıkmış olduğu programlarda yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Bahar Feyzan, izleyiciler merak ederek sosyal medyada Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? diye araştırılmaya başlandı. Peki! Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Bahar Feyzan'ın biyografisi.

BAHAR FEYZAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Bahar Feyzan, 8 Temmuz İstanbul 1980'de İstanbul'da doğdu. Liseyi İngilizce Makine Teknik üzerine okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli ropörtajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Ardından NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve ropörtajlar yaptı. Türkiye onu Brad Pitt ile yaptığı ropörtajla tanıdı. NTV'nin New York temsilciliğini görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. tv8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu. Medyaya dair çalışmalarını çok yönlü olarak devam ettiren Bahar Feyzan bu mesleğe dair başarısı, birikimi, pozitif enerjisi gibi özelliklerinin yanında ışıltısı ve güzelliği ile de dikkat çekmektedir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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