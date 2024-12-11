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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.
Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Ortak miras ve tarihe sahip ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etme vizyonuyla uyumlu kurulan birlik, gençler arasında güçlü bağlar geliştirmeyi de amaçlıyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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