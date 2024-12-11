Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı: Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.

Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.

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