Bağdat Caddesi'nde gören şoke oldu: Gündüz vakti soyunup çeşmede duş aldı!

İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken görüntülendi. Üstünü çıkararak yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken kameralara yansıdı.

ŞADIRVANDA DUŞ ALDI

Bağdat Caddesi üzerindeki çeşmeye giren kişi, üstünü çıkararak yıkanmaya başladı. Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeden yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, üst bedeni çıplak olan kişinin çeşmede yıkandığı ve bir süre sonra doğrularak kıyafetini düzelttiği görülüyor.

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