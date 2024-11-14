Aynı odada cesedi bulunan 3 kardeşin ölümüyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Polisin incelediği işte o ilginç detaylar...

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı 3 İranlı kardeş dün ölü bulundu. Kardeşlerin kiraladığı dairede yapılan incelemede evin pencerelerinin koli bandıyla kapatılıp tepside kömür yakıldığı belirlendi. Odada ise kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça yazılan not ele geçirildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi.

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

1 KASIM'DAN BERİ HABER YOKTU

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı.

13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi.

Yardım talebi üzerine Esedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine giderek durumu anlattı.

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POLİS İÇERİDE KÖTÜ MANZAR İLE KARŞILAŞTI

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren ekipler, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken maske ve koruyucu kıyafetler giydi.

BORSA PARA KAYBETTİKLERİNİ ANLATAN FARSÇA NOT BULUNDU

Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu.

Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

"KİMSELERİ YOKTU"

3 kardeşi son olarak 18 Ekim'de gördüğünü söyleyen Emrullah Esedi, “3 kardeşi de tanıyorum. Aile dostu gibiyiz. Saat 09.00'da anneleri beni aradı. Çocuklarına ulaşamadığını söyledi. Onlara ulaşmamı istedi. Ben de gittim kapılarını çaldım. Kapıyı kimse açmadı. 112'ye ihbarda bulundum. Sonra polis ekipleri geldi. Eve girdiklerinde öldüklerini söylediler. Ben içeri girmedim ama çok kötü koku geliyordu. Onlarla en son 18 Ekim'de görüşmüştüm. Burada kimseleri yok. Biz görüşüyorduk. Daha önce de çok aradım ama ulaşamadım" dedi.

ÖLÜMLERİ İNTİHAR MI?

İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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