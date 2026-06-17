Avrupa'da kura çekimi başladı: İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi!

Son dakika haberi... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu...

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılıyor.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya Ligi ikincisi Gornik Zabrze oldu.

Fenerbahçe ilk maçı 21-22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Maçın rövanşı ise 28-29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Devler Ligi'nde ikinci eleme turunda toplam 28 takım maç yapacak.

Öte yandan UEFA, kesinleşen maç tarihleri ve başlama saatlerinin kura çekiminin ardından duyurulacağını belirtti.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayarak eleme oynama hakkı kazanmıştı.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ ELERSE ÜÇÜNCÜ TURA ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler rakibini mağlup etmesi halinde önce üçüncü tura çıkacak ve bu turu da geçmesi durumunda play-off turunda boy gösterecek.

2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması 8 Eylül 2026'da başlayacak.

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Dev turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu'nda düzenlenecek.

Fenerbahçe dışında UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek bir diğer temsilcimiz Başakşehir'in de rakipleri bugün netlik kazanacak. Temsilcilerimiz kura çekimine ikinci turdan başlayacak.

2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ ZORLU

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ı ise zorlu rakipler bekliyor. 14.00'teki kuraya seri başı olmayan takımlar arasından katılan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde:

Viktoria Plzen,

Midtjylland,

Anderlecht,

Qarabağ FK - Vestri galibi,

Vojvodina - Ferençvaroş galibi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden ve 15.00'teki kuraya seri başı olarak katılacak turuncu-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri de şu şekilde:

Debreceni

Zeleznicar Pancevo

Dinamo Kiev - U. Cluj galibi

Sarajevo - Inter Turku galibi

Elbasani - Bate Borisov galibi

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