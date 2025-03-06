ASO ve TOBB'dan bankalara tepki: Merkez bankası faiz düşürüyor bankalar neden düşürmüyor?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ 7.5 PUAN DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan daha düşürerek yüzde 42,5'e çektiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, böylece 3 ayda toplam 7,5 puan indirim yapıldığına işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, bankaların mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor."

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ASO BAŞKANI ARDIÇ, MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİM KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 42,5 seviyesine indirmesiyle ilgili, "Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir." ifadesini kullandı.

Ardıç, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdüğünü belirterek, Bankanın son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirdiğini vurguladı.

Söz konusu indirimlerin aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımadığını ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir. Bu, üretim, istihdam, ihracatımızın sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir."