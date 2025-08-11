Askıda Yürüme Rehabilitasyonu Nedir?

Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Askıda yürüme rehabilitasyonu, hastanın bir emniyet kemeri ve tavan destekli taşıyıcı sistemle vücut ağırlığının ayarlanabilir bir kısmını boşaltarak, üzerinde yürüme bandı bulunan robotik bir platformda güvenli yürüyüş eğitimi almasını sağlayan ileri teknolojili tedavi yöntemidir. Özellikle felç, omurilik yaralanması ve nörolojik hastalıklar sonrası yürüme yetisini yeniden kazanmak isteyen bireylerde etkin şekilde kullanılır.

Nasıl çalışır?

Cihaz, ayarlanabilir bir kıyafet ve tavan vinciyle hastayı askıya alır; vücut ağırlığının %10–80’i hafifletilebilir. Bu sayede hasta, fizyoterapistin yardımıyla veya robotik ayak pedalları vasıtasıyla tekrarlı, simetrik ve güvenli adımlar atar.

Kimler için uygundur?

Felç (inme) sonrası hemiparezi, omurilik yaralanması, serebral palsi, travmatik beyin hasarı, Parkinson hastalığı ve multipl skleroz gibi üst motor nöron lezyonlarında yürüme eğitimi ihtiyacı olan hastalar için önerilir.

Seans planlaması nasıl yapılır?

Bir seans genellikle 20-40 dakika sürer; haftada 2-5 seans planlanabilir. Vücut ağırlığı desteği seans ilerledikçe kademeli olarak azaltılır; böylece kas kuvveti ve denge gelişimine izin verilir.

Faydaları nelerdir?

Askıda yürüme; nöroplastisiteyi tetikler, yürüme hızı ve mesafesini artırır, düşme korkusunu azaltır, kardiyovasküler dayanıklılık ve alt ekstremite kas gücünü geliştirir. Ayrıca erken mobilizasyon sayesinde bası yarası ve eklem sertliği riskini düşürür.

Riskler ve kısıtlamalar var mıdır?

Uygun olmayan kemer seçimi cilt tahrişine yol açabilir; ciddi osteoporoz, stabil olmayan kırık veya aktif derin ven trombozu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Bilimsel kanıtlar nelerdir?

Randomize kontrollü çalışmalar, geleneksel yürüme eğitimine kıyasla yürüme hızı ve bağımsızlık skorlarında anlamlı iyileşme sağladığını göstermektedir; özellikle akut inme döneminde uygulandığında nörolojik toparlanmayı hızlandırmaktadır.

Diğer Rehabilitasyon Yöntemleriyle Kombinasyon

Robotik kol-bacak ergometreleri, denge platformları, fonksiyonel elektrik stimülasyonu ve sanal gerçeklik sistemleriyle birlikte kullanıldığında tedavi sinerjisi artar.

Başarıyı artıran faktörler nelerdir?

Erken dönemde başlamak, yoğun ve tekrarlı seans programı, ev egzersizleriyle desteklemek ve multidisipliner ekip (fizyoterapist, ergoterapist, nörolog) desteği sonuçları optimize eder.

Askıda Yürüme Rehabilitasyonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

1- Askıda yürüme tedavisi ne kadar sürer?

Tipik program 6-12 hafta arasıdır; ihtiyaç ve hedefe göre uzatılabilir.

2- Seans sırasında ağrı hisseder miyim?

Ağrı genellikle minimaldir; kemer basıncı rahatsızlık verirse fizyoterapist ayarları değiştirir.

3- İyileşme garantisi var mı?

Her hasta farklıdır; cihaz nöroplastisiteyi destekler fakat tam iyileşme kişisel faktörlere bağlıdır.

4- Seanslara tekerlekli sandalyeyle gelebilir miyim?

Evet. Transfer için rampa veya asansör gerekiyorsa merkez önceden bilgilendirilmelidir.

5- Kaç kilo desteklenebilir?

Çoğu sistem 150 kg’a kadar hastayı güvenle taşıyabilir.

6- Kalp pili olanlar kullanabilir mi?

Genellikle evet; yine de kardiyoloji onayı önerilir.

7- Hangi kas grupları güçlenir?

Özellikle ön uyluk, arka uyluk, kalça ve merkez/gövde kasları yoğun çalışır; ayrıca akciğer-kalp kapasitesi artar.

8- Çocuk hastalarda uygulanabilir mi?

Serebral palsili çocuklar dâhil 4 yaş üstüne özel çocuk kemerleriyle uygulanabilir.

9- Seans öncesi özel kıyafet gerekir mi?

Esnek spor kıyafetleri ve tabanı kaymaz spor ayakkabı yeterlidir.

Kaynak: Bölge Hastanesi