Arda Güler o işaretin ne anlama geldiğini açıkladı! Real Madrid'de attığı gol sonrası yaptığı işaretle çok konuşulmuştu!

Arda Güler'in ilk 11 de ilk çıktığı Real Sociedad maçında attığı gol sonrası sevincini yaptığı işaretle yaşadıktan sonra, yaptığı işaretin ne anlama geldiği merak edilmiş çok konuşulmuş tartışılmıştı. Yıldız futbolcu yaptığı işareti neden yaptığını ve ne anlama geldiğini açıkladı.

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Arda Güler o işaretin ne anlama geldiğini açıkladı! Real Madrid'de attığı gol sonrası yaptığı işaretle çok konuşulmuştu!

Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, gol sevincinin ne anlama geldiğini resmen açıkladı.

"Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor"

Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'a röportaj veren Arda Güler, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim"

Real Madrid'in genç yıldızı Kafa Sports'taki konuşmasında; "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim." dedi.

"Böyle bir şey mümkün değil"

Fenerbahçe'den transfer olduğu dönemde babası hakkındaki iddialara cevap veren Arda Güler; "Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil." sözlerini sarfetti.

"Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok"

Fenerbahçe Başkanı ile dargın olup olmadığı hakkında konuşan Arda; "Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir." ifadelerini kullandı.

"Soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum"

Real Madrid'deki ortam hakkında açıklamalarda bulunan genç yıldız; "Avusturya maçından sonra Alaba'yla birlikte döndük. O da Avusturya'daydı. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş hatta Galatasaraylıymış. Arada şakalaşıyor benimle 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım.' diye. Rüdiger de Almanya'da olduğundan dolayı biraz Türkçe biliyor. Ben geldiğimde soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum, herkes Türkçe küfürleri biliyor." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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