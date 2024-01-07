Arda Güler ilk kez Real Madrid formasını giydi! İspanya ona hayran oldu

Real Madrid, El Montecillo Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında Arandina ile deplasmanda karşılaştı.
Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. 54. dakikada Joselu penaltıdan gol atarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 55. dakikada Brahim Diaz farkı ikiye çıkardı. 90. dakikada Rodrygo, Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.
Arandina, uzatmalarda bulduğu gol ile farkı ikiye indirse de karşılaşmayı 3-1 kazanan Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın son 16 turuna kaldı.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı ve 59 dakika sahada kaldı. İlk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu direkten dışarı çıktı.