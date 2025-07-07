Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta o tarihte zam geliyor!

Araç sahiplerine kötü haber: Petrol fiyatlarının artması yurt içinde akaryakıt zammını beraberinde getirdi, o tarihe kadar araç depolarını fullemeyen kalmasın...

Petrol fiyatlarının artması yurt içinde akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Çarşamba günü itibarıyla motorine 1.70 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 54.06 TL'ye, İzmir'de 55.25 TL'ye ulaşacak.

Son olarak ÖTV artışı nedeniyle zamlanan motorinin fiyatı yine artıyor.TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı yaptığı %15,71 oranındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam gelmiş, benzinin litre fiyatı 2,26, motorinin litre fiyatı 2,12, LPG'nin litre fiyatı ise 0,97 TL zamlanmıştı. Ancak akaryakıttaki zamlar bunlarla da sınırlı kalmadı.

BAZI İLLERDE MOTORİNİN FİYATI 55 LİRAYI AŞACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 9 Temmuz Çarşamba günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 70 Kuruşluk bir zam daha geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerimizde 55 TL'yi de aşması bekleniyor.

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