

Son dakika! PKK'nın silah bırakıyor: MİT Başkanı Kalın, yarın Bağdat'a gidiyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, PKK'nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gidiyor.

Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti ile bir araya gelecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise silah bırakma sürecinin koordinesi için Türkiye ve Irak arasında mekik dokuyor. Kalın, çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edecek. Görüşmenin odağında Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonu olacak.

DEM PARTİ, ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEK

DEM Parti heyetinin dünkü İmralı ziyareti sonrasında bugün DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek.

KALIN, YARIN BAĞDAT'A GİDİYOR

Çarşamba günü çok önemli bir görüşme daha olacak; MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edecek.

MİT Başkanı Kalın, 8 Temmuz Salı günü bu kez Bağdat’a gidecek…

PKK'NIN SİLAH BIRAKMAYLA İLGİLİ AYRINTILAR KONUŞULACAK

Kalın, Erbil’de olduğu gibi Bağdat’ta da süreçle ilgili, silah bırakmayla ilgili ayrıntıları konuşacak, koordinasyonu için temaslar yürütecek.

Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar, istihbarat servisi dahil 10’dan fazla isimle görüşecek.

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